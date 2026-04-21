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Elettra Lamborghini a Belve: “Sono maritosessuale, non mi interessano i maschi con la tartaruga” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

La cantante torna ospite di Francesca Fagnani dopo la mancata liberatorio del 2022

di Niccolò Di Francesco
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Elettra Lamborghini torna a Belve dopo la mancata liberatorio del 2022: la cantante, infatti, è tra le ospiti di Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 21 aprile. L’interprete, tra le protagoniste di Canzonissima, ha ripercorso la sua vita e la sua carriera attraverso le domande della conduttrice. “Anni fa ha detto di essere bisessuale, una fase passata?” ha ricordato Fagnani a Lamborghini con la cantante che ha risposto: “Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, vedevo ’sti maschioni con la tartaruga. E io dico: io con questi… ma manco se mi pagassero”.

“Mai stata più secca di così. Non ho quel tipo di attrazione. Mi attraggono altre cose” ha aggiunto la cantante. Su quale fosse il suo peggior difetto, Elettra Lamborghini ha risposto: “Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti”. “Tutti chi?” chiede divertita Francesca Fagnani. “Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema!” risponde l’interprete. Quando la conduttrice chiede all’interlocutrice di sciogliere l’acronimo LGBTQ+, Elettra Lamborghini risponde: “Ogni anno c’è sempre qualcosa di innovativo. Di solito era lesbica, trans, gay e… ma ne manca uno”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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