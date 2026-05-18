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Gossip

Elodie e la relazione con Franceska Nuredini: la prima foto del bacio durante la vacanza in Giappone

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La cantante ufficializza sui social la relazione con la ballerina

di Niccolò Di Francesco
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Elodie ufficializza la relazione con Franceska Nuredini pubblicando per la prima volta la foto di un bacio. La cantante, infatti, ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo Instagram che la immortalano insieme alla ballerina durante la loro vacanza in Giappone. Tra le foto pubblicate nel carosello, c’è ne è una che immortala la coppia mentre si scambia un bacio. Già in passato l’interprete aveva pubblicato diversi scatti con la sua nuova fiamma, ma è la prima volta che viene proposta un’istantanea nella quale la cantante e la ballerina si baciano.

 

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Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Di recente, la giornalista Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter aveva rivelato i retroscena della relazione tra le due. La vicenda risale al 2025, subito dopo Sanremo, con Elodie, Franceska e Iannone che vengono fotografati tutti insieme: “Elodie è combattuta, le dispiace lasciare Iannone lui ha accettato l’ambiguità della situazione per un po’ ma a un certo punto chiede a Elodie di fare una scelta”. E ancora: “Chi conosce bene Iannone sa che lui è furibondo e che medita un riscatto mediatico. La sua fama di playboy non può essere polverizzata così: mollato, e pure per una donna. Per una sconosciuta ballerina appena 23enne. E quindi, siccome Iannone deve ribadire a se stesso o agli altri che le belle e famose cadono tutte ai suoi piedi, cerca la donna più mediatica del momento: Rocío Muñoz Morales. Elodie ormai va dritta per la sua strada, trascorre San Valentino a Venezia con Franceska, e subito dopo c’è l’ultima paparazzata con Iannone, quella dell’addio: si vedono Elodie e Iannone che litigano furiosamente e poi si separano per sempre”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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