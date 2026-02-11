Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales di nuovo paparazzati insieme: “Baci e abbracci, ormai fanno sul serio”

Immagine di copertina

I due fotografati a Lugano

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales ormai non si nascondono più: il centauro e l’attrice e conduttrice spagnola, infatti, sono stati nuovamente paparazzati insieme mentre si scambiano baci e abbracci. A condividere gli scatti in esclusiva è il settimanale Diva e Donna che scrive: “Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone ormai fanno sul serio! Eccoli scambiarsi baci e abbracci durante giorni d’amore a Lugano dove il pilota vive”. Interpellata di recente sull’argomento da Vanity Fair, Rocío aveva dichiarato: “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga. Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Il centauro e l’attrice, infatti, erano stati precedentemente paparazzati da Chi mentre uscivano dall’hotel di lusso L’Albereta, in Franciacorta. Rocío Muñoz Morales è reduce dalla separazione con Raoul Bova mentre Andrea Iannone era fidanzato con Elodie anche sei i due, in realtà, non hanno mai ufficializzato la rottura. Ma la frequentazione tra il centauro e Rocío e le indiscrezioni che vogliono la cantante vicina alla sua ballerina non lasciano molti dubbi in merito.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / William e Kate: spunta il video che incrimina il Principe. Le ultime indiscrezioni da Londra e le smentite
Gossip / La dieta di Maria De Filippi: gli allenamenti e i segreti per restare in forma a 60 anni
Gossip / Giorgia, la vita privata della cantante: età, dove vive, i figli, l’amore per Emanuel Lo
Ti potrebbe interessare
Gossip / William e Kate: spunta il video che incrimina il Principe. Le ultime indiscrezioni da Londra e le smentite
Gossip / La dieta di Maria De Filippi: gli allenamenti e i segreti per restare in forma a 60 anni
Gossip / Giorgia, la vita privata della cantante: età, dove vive, i figli, l’amore per Emanuel Lo
Gossip / Fedez, la nuova casa del rapper: dove vive dopo l’addio a Chiara Ferragni
Gossip / Rocío Muñoz Morales: "Con Raoul Bova non eravamo una coppia aperta"
Gossip / Fedez di nuovo papà? L’indiscrezione: “Giulia Honegger è incinta di un maschietto”
Gossip / Uomini e Donne, chi sono Sebastiano Mignosa e Elisabetta Gigante: età, lavoro, studi, dove vivono, profili Instagram
Gossip / Francesco Venditti, chi è il figlio di Antonello e Simona Izzo: carriera e vita privata
Gossip / Dove vive Emma Marrone, la nuova casa a Milano dal design ricercato
Gossip / Samira Lui: età, laurea, Grande Fratello, polemiche sulla chirurgia estetica, dove vive, il fidanzato Luigi. Carriera e vita privata
Ricerca