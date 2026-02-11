Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales ormai non si nascondono più: il centauro e l’attrice e conduttrice spagnola, infatti, sono stati nuovamente paparazzati insieme mentre si scambiano baci e abbracci. A condividere gli scatti in esclusiva è il settimanale Diva e Donna che scrive: “Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone ormai fanno sul serio! Eccoli scambiarsi baci e abbracci durante giorni d’amore a Lugano dove il pilota vive”. Interpellata di recente sull’argomento da Vanity Fair, Rocío aveva dichiarato: “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga. Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”.

Il centauro e l’attrice, infatti, erano stati precedentemente paparazzati da Chi mentre uscivano dall’hotel di lusso L’Albereta, in Franciacorta. Rocío Muñoz Morales è reduce dalla separazione con Raoul Bova mentre Andrea Iannone era fidanzato con Elodie anche sei i due, in realtà, non hanno mai ufficializzato la rottura. Ma la frequentazione tra il centauro e Rocío e le indiscrezioni che vogliono la cantante vicina alla sua ballerina non lasciano molti dubbi in merito.