Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales paparazzati insieme: esplode il gossip

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati paparazzati insieme: il clamoroso scoop è del magazine Chi, che ha fotografato il centauro e l’attrice mentre escono dall’hotel di lusso L’Albereta, in Franciacorta. Nelle immagini, pubblicate in anteprima sul sito del settimanale di cronaca rosa, i due passeggiano insieme all’esterno dell’albergo, apparentemente senza altre persone intorno. Si tratta del primo vero scoop del 2026 dal momento che il centauro, almeno ufficialmente, è ancora fidanzato con Elodie, anche se da diverse settimane si rincorrono le indiscrezioni su una possibile crisi tra i due.

Rocío Muñoz Morales, invece, è reduce dal divorzio con Raoul Bova. Recentemente si era parlato in più occasioni di una possibile relazione tra l’attrice e conduttrice spagnola e Stefano De Martino con i due che erano stati anche paparazzati sotto la casa romana del presentatore di Affari Tuoi. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, aveva smentito la storia citando alcune persone vicine alla conduttrice. “No, non stiamo insieme. Smentiscono, questa storia non c’è – aveva affermato Alessi – A dirlo è la stessa Rocio a chi le vuole bene, smentisce nella maniera più totale”. Lo stesso Chi, invece, aveva parlato di una possibile relazione tra Rocío Muñoz Morales e il manager romano Vittorio Chini.