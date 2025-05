Andrea Iannone e il primo incontro con Elodie: “Era infastidita, ho pensato ma vai a ca**are” | VIDEO

Tra le coppie più ammirate dello showbiz, Andrea Iannone racconta il suo primo incontro con Elodie. Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, il centauro ha rivelato: “Ci siamo conosciuti in Puglia, ma ci eravamo già visti prima. Lei non era molto contenta che fossi arrivato. Mi avevano invitato Diletta Leotta e Luca, un amico in comune, e l’unico posto libero era vicino a Elo, quindi io mi sarei dovuto sedere accanto a lei, ma c’era già una signora, una sua fan, che aveva il telefonino in mano e faceva le foto, video e la chiamava a gran voce. Non mi ha rivolto parola. Poi siamo andati a cena e le ho offerto la catalana e lei mi fa: ‘No, no faccio da sola’. Io allora ho pensato ‘Va bene, ma vai a cagare!’ Volevo essere gentile, le stavo per versare l’acqua e lei toglie il bicchiere, capito?”.

I due, poi, si sono incontrati nuovamente per una seconda volta, sempre in Puglia: “Poi ci rivediamo in Puglia per un compleanno, io esco dalla camera e c’era lei affacciata al balcone sopra la mia stanza e ho subito pensato ‘Che pa**e c’è lei sopra, non posso neanche far casino che poi non dorme’. Le ho fatto ‘Buongiorno Sergente!’, scherzando. Poi però ci siamo messi a bordo piscina a parlare tutti insieme e non ci siamo più lasciati. Siamo stati tutto il tempo appiccicati, come se fossimo già fidanzati da dieci anni capito?”.