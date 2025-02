Andrea Iannone parla di Elodie e rivela il motivo per cui non era a Sanremo con lei: “Ho fatto fatica”

Andrea Iannone parla di Elodie e rivela perchè non era a Sanremo

Tornato in sella a una moto dopo un periodo di squalifica, Andrea Iannone parla della sua nuova avventura nel campionato Superbike e, ovviamente, anche della compagna Elodie.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centauro ha rivelato a proposito della sua squalifica: “Non ho mai pensato né di tornare né di non tornare. Quando stai fermo per quattro anni semplicemente non puoi avere certezze”.

Il motociclista, nei giorni in cui si svolgeva il Festival di Sanremo 2025, era impegnato in dei test in Australia, motivo per cui non ha potuto accompagnare Elodie nella città dei fiori.

Tuttavia, Andrea Iannone ha fatto di tutto per seguire la sua compagna: “Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano, ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo. La sostengo in tutto quello che fa, sono sempre molto orgoglioso di lei: è una ragazza che si impegna davvero tanto, lavora moltissimo e la sua dedizione al lavoro mi rende felice. Ha davanti a sé un anno impegnativo e pieno di sfide”.

Su Elodie, poi, Iannone afferma: “È una persona estremamente curiosa e molto presente. Lei a dir la verità aveva un po’ paura della velocità, ma l’anno scorso è riuscita a venire a qualche gara e si è divertita molto. Voleva sapere tutto, in generale quando scopre qualcosa di nuovo chiede e si informa per avere un quadro completo di quello che ha davanti. È bello condividere le nostre passioni e gli obiettivi che abbiamo, ci sosteniamo molto”.