Rose Villain è incinta, l’annuncio in un commovente video sui social: “Ucciderò tutti i mostri per te”
La cantante e il marito Sixpm presto genitori
Rose Villain è incinta: la cantante lo ha annunciato attraverso un video pubblicato sui suoi social in cui ripercorre alcuni dei momenti più emozionanti della sua gravidanza. Nelle immagini, infatti, si vedono lei e il marito Sixpm scoprire la lieta notizia e condividerla con amici e parenti. Momenti di tenerezza tra moglie e marito e anche alcuni frammenti dell’ecografia alla quale si è sottoposta l’interprete. A fare da colonna sonora al video è il brano Tuttaluce, dedicata proprio al nascituro. “Ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei. Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura” canta Rose Villain. E ancora: “Se perderai la strada nella notte, sarò la luce che per te resta accesa”. Nella canzone, inoltre, si fa riferimento a un “principe” il che farebbe pensare all’arrivo di un maschietto. Sul sesso, però, non sono state date ulteriori informazioni né vi sono indizi nel video.
Visualizza questo post su Instagram
Rosa Villain è legata da diversi anni a Sixpm, alias Andrea Ferrara, ex membro dei 2nd Roof. Si sono conosciuti a New York e si sono innamorati. Nel 2021 le ha chiesto di sposarla e le nozze sono avvenute l’anno seguente.