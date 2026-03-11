Icona app
Gossip

Rose Villain è incinta, l’annuncio in un commovente video sui social: “Ucciderò tutti i mostri per te”

Immagine di copertina

La cantante e il marito Sixpm presto genitori

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Rose Villain è incinta: la cantante lo ha annunciato attraverso un video pubblicato sui suoi social in cui ripercorre alcuni dei momenti più emozionanti della sua gravidanza. Nelle immagini, infatti, si vedono lei e il marito Sixpm scoprire la lieta notizia e condividerla con amici e parenti. Momenti di tenerezza tra moglie e marito e anche alcuni frammenti dell’ecografia alla quale si è sottoposta l’interprete. A fare da colonna sonora al video è il brano Tuttaluce, dedicata proprio al nascituro. “Ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei. Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura” canta Rose Villain. E ancora: “Se perderai la strada nella notte, sarò la luce che per te resta accesa”. Nella canzone, inoltre, si fa riferimento a un “principe” il che farebbe pensare all’arrivo di un maschietto. Sul sesso, però, non sono state date ulteriori informazioni né vi sono indizi nel video.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Rose Villain (@rosevillain)

Rosa Villain è legata da diversi anni a Sixpm, alias Andrea Ferrara, ex membro dei 2nd Roof. Si sono conosciuti a New York e si sono innamorati. Nel 2021 le ha chiesto di sposarla e le nozze sono avvenute l’anno seguente.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca