Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: “Si sono conosciuti durante la vacanza dell’influencer in Colombia”

Chiara Ferragni avrebbe un nuovo fidanzato: a lanciare lo scoop è il magazine Chi, che pubblica le foto dell’influencer insieme a Jose Hernandez (qui il suo profilo), manager colombiano che il settimanale afferma essere il nuovo compagno dell’influencer. Nelle immagini, i due sono immortalati mentre passeggiano in un parco di Milano con il cane Paloma. Durante l’uscita, Ferragni ed Hernandez incontrano anche la mamma di lei, Marina Di Guardo, in quella che sembrerebbe essere una presentazione ufficiale. Ci sarebbe anche un bacio che confermerebbe la relazione tra i due.

Secondo quanto scrive il settimanale Chi, il primo incontro tra l’influencer e l’imprenditore colombiano sarebbe avvenuto durante le ultime vacanze di Natale, quando Chiara Ferragni era partita per il Sudamerica insieme alla sorella Valentina e ad alcuni amici. La scintilla sarebbe scattata a Cartagena, in Colombia per l’appunto, con la frequentazione che poi sarebbe proseguita. L’imprenditrice digitale, quindi, sembrerebbe aver ritrovato l’amore dopo il divorzio da Fedez e la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, il quale, secondo quanto rivelato da alcuni giornali, avrebbe interrotto la frequentazione con l’influencer per ritornare con la sua ex moglie nonché madre dei suoi figli, Nicole Moellhausen.