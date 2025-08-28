Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, l’indiscrezione: “L’influencer ha sfidato la famiglia di lui”

Nonostante la prima foto di coppia pubblicata sui social da Chiara Ferragni, la famiglia di Giovanni Tronchetti Provera non vedrebbe di buon occhio la relazione tra l’influencer e l’imprenditore. Lo rivela Gabriele Parpiglia secondo la famiglia di Tronchetti Provera avrebbe visto come un affronto la foto pubblicata da Chiara Ferragni. “Cosa è successo dopo quel post? Qualcosa si è mosso” scrive Parpiglia nella sua newsletter. “A noi è arrivato un messaggio diretto: ‘Ha sfidato la sua famiglia’. Sì, questa situazione ha creato un po’ di agitazione, e le prove si sono viste nel modo in cui lei ha gestito il compleanno di Provera: ha cercato di farlo passare in sordina, con una semplice tortina presa a St. Moritz dove si trovava con lui”.

Il giornalista spiega ancora: “Nessun augurio pubblico, nessuna foto, niente di niente. L’effetto è stato quello di passare da ‘adesso postiamo tutto al mondo’ a ‘adesso ci nascondiamo dal mondo più di prima’. E Giovannino è nuovamente sparito dalle foto-carrellata della Ferragni: Sono tornati i bicchieri a tavola per due senza volto, qualche mano di sfuggita, le foto in aeroporto a debita distanza”. Gabriele Parpiglia condivide anche alcuni scatti che immortalano la coppia nella sera della festa: “Seduti al tavolo erano in tre coppie, ovvero altri amici di Tronchetti. Una cena e via, il tutto mantenendo il basso profilo predicato da anni dalla signora Cecilia Pirelli che non ha mai amato la sovra esposizione. Non mancheranno però le immagini sui settimanali… che mostreranno sorrisi e bacioni a dispetto della realtà, quella vera che non prende in giro il lettore e che è raccontata in questa newsletter. Dunque, il post di coppia si è verificato un autogoal clamoroso… nel mentre, auguri Giovannino”.