Dall’esperienza a Pechino Express, durante il quale rivela di aver dormito con Achille Lauro, al suo nuovo amore: Ema Stokholma si racconta in un’intervista a Chi. La conduttrice parla anche della sua imitazione che Giulia Vecchio ha proposto al GialappaShow: “Non c’è una cosa sbagliata o inventata. Non me ne rendo conto, ma mi mandano i video in cui uso quei modi di dire, che ho imparato a Milano, o mi muovo in quel modo mentre parlo”. Di lei dice: “Cerco di gestire la rabbia e l’insicurezza. All’inizio ero un pacchetto da lasciare, non da prendere”.

Sull’amicizia con Andrea Delogu, invece, afferma: “È stata la prima a chiedermi veramente della mia vita. E, raccontandogliela, ho superato la vergogna. E ho trovato il coraggio di scrivere la mia storia un libro”. Nel suo volume, la presentatrice racconta della sua infanzia in Francia tra una madre violenta e un padre assente: “Lo so che dà fastidio parlare di una madre in un determinato modo, so che è difficile parlare di solitudine, di disagio mentale, ma a qualcuno può essere utile. Dobbiamo anche essere forti, reagire, perché ci sono persone che non si possono permettere di essere fragili. E non è neanche giusto dire: ‘Io sono così perché ho avuto un’infanzia difficile’. Ci lavori, per non fare male a te stesso e agli altri”.

Sui social ha affermato di stare bene anche senza figli: “Io parlo di libertà. Ho fatto tanta fatica a trovare un equilibrio, ad avere il mio spazio, e non voglio rimettere tutto in discussione. So che sarei una brava madre e so che sarei totalmente dedita a un figlio. Ma so anche di essere molto egoista e non tutti ci sentiamo pronti per questa scelta e non dobbiamo sentirci in colpa”. Ema Stokholma rivela anche di “non vedermi invecchiare con un uomo al mio fianco, non ho quel progetto”. Ora, però, è innamorata: “Ho incontrato una persona e sono molto innamorata ed è bello, era da tanto che non mi succedeva. Con il mio ragazzo sono espansiva, io che non sono abituata agli abbracci nemmeno con le mie amiche”.

La conduttrice torna anche a parlare di Sanremo, dove ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice al PrimaFestival: “Con Francesco Renga andrei a cena. È simpatico, è autoironico, ed è molto profumato. Sal Da Vinci. Io sono fissata con i profumi. Raf è profumatissimo, ha un profumo buonissimo, barricato”. Su Achille Lauro, invece, rivela: “Io e Lauro abbiamo dormito insieme ma non è successo niente”. E smentisce di avere una relazione con Samuray Jay: “È tanto carino, è una persona veramente adorabile, però non c’è nulla di romantico tra di noi”.