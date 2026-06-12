Francesco Totti contro le nozze di Ilary Blasi: “Non vuole Bastian nella sua villa all’Eur”

Francesco Totti si opporrebbe al matrimonio di Ilary Blasi con il suo compagno Bastian Muller: è il retroscena fornito da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista, l’ex capitano della Roma sarebbe “fortemente contrariato” dall’evoluzione del rapporto tra la sua ex moglie e l’imprenditore tedesco. L’ex calciatore, infatti, non vorrebbe che l’attuale compagno di Ilary si insedi nella sua villa all’Eur né tantomeno che condivida la vita quotidiana con i suoi figli. Il tribunale ha assegnato a Ilary l’immobile di lusso che si trova nel quartiere Eur di Roma, dove vi vive attualmente con i figli. L’idea che Bastian possa trasferirsi definitivamente in Italia e occupare le stanze di quella che per tanti anni è stata la sua casa avrebbe irrigidito Totti.

L’imprenditore tedesco, infatti, è diventata una presenza fissa nella vita di Ilary Blasi e anche in quella dei tre figli della conduttrice, Cristian, Chanel e Isabel, ma continua a vivere in Germania e fare la spola con l’Italia. Un eventuale matrimonio, di cui si vocifera da tempo pur non essendo mai stata ufficializzata una data, cambierebbe le cose. Francesco Totti, dal canto suo, è attualmente impegnato con Noemi Bocchi e non avrebbe intenzione, almeno per ora, di convolare a nozze. La flower designer, infatti, deve prima risolvere i contenziosi aperti legati al divorzio dal suo ex marito Mario Caucci.