Francesco Totti contro le nozze di Ilary Blasi: “Non vuole Bastian nella sua villa all’Eur”
L'ex capitano della Roma sarebbe contrario alle seconde nozze della conduttrice
Francesco Totti si opporrebbe al matrimonio di Ilary Blasi con il suo compagno Bastian Muller: è il retroscena fornito da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista, l’ex capitano della Roma sarebbe “fortemente contrariato” dall’evoluzione del rapporto tra la sua ex moglie e l’imprenditore tedesco. L’ex calciatore, infatti, non vorrebbe che l’attuale compagno di Ilary si insedi nella sua villa all’Eur né tantomeno che condivida la vita quotidiana con i suoi figli. Il tribunale ha assegnato a Ilary l’immobile di lusso che si trova nel quartiere Eur di Roma, dove vi vive attualmente con i figli. L’idea che Bastian possa trasferirsi definitivamente in Italia e occupare le stanze di quella che per tanti anni è stata la sua casa avrebbe irrigidito Totti.
L’imprenditore tedesco, infatti, è diventata una presenza fissa nella vita di Ilary Blasi e anche in quella dei tre figli della conduttrice, Cristian, Chanel e Isabel, ma continua a vivere in Germania e fare la spola con l’Italia. Un eventuale matrimonio, di cui si vocifera da tempo pur non essendo mai stata ufficializzata una data, cambierebbe le cose. Francesco Totti, dal canto suo, è attualmente impegnato con Noemi Bocchi e non avrebbe intenzione, almeno per ora, di convolare a nozze. La flower designer, infatti, deve prima risolvere i contenziosi aperti legati al divorzio dal suo ex marito Mario Caucci.