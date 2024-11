L’ex marito di Noemi Bocchi condannato a 4 anni per maltrattamenti

Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, è stato condannato a 4 anni per maltrattamenti e mancato mantenimento: a denunciarlo era stata proprio l’attuale compagna di Francesco Totti.

La Procura di Roma aveva chiesto 5 anni e 6 mesi di carcere. Il processo si è celebrato a porte chiuse su richiesta dei legali della donna per garantire la “riservatezza dei testimoni” e delle audizioni.

Noemi Bocchi aveva presentato denuncia dopo che l’ex marito, come confermato da alcuni testimoni, le aveva citofonato in piena notte spaventando la donna.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Mario Caucci aveva parlato di “una macchinazione per arrivare ad altri risultati. Noemi avanzava tutta una serie infinita di richieste che non potevo accontentare perché non avevo risorse. Da lì è scaturita una richiesta di separazione giudiziale”.

La verità di Noemi Bocchi, però, era diversa: secondo la donna l’ex marito aveva preteso che “interrompessi gli studi” per dedicarsi alla famiglia, “ha cominciato ad allontanarsi da me e dai figli portando in casa un clima di totale assenza di rapporto e dialogo, dicendo che ormai la sua vita non aveva più senso”.