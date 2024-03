Maltrattamenti, chiesti 5 anni e mezzo per l’ex marito di Noemi Bocchi

La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 5 anni e 6 mesi di carcere per Mauro Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti.

I reati ipotizzati a carico dell’uomo sono maltrattamenti e mancato mantenimento ai danni di Bocchi. I fatti contestati risalgono al 2019. La sentenza del Tribunale capitolino è attesa per giugno.

Il processo si è celebrato a porte chiuse su richiesta dei legali della donna per garantire la “riservatezza dei testimoni” e delle audizioni.

Caucci, imprenditore, aveva commentato così, due anni fa, le prime indiscrezioni sulle relazione tra Bocchi e Totti: “Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano (Totti, ndr) tutta la mia comprensione”.

E riguardo alla separazione in atto dall’ex moglie, aveva dichiarato: “Per la separazione c’è una guerra in atto, io mi sto difendendo. Vorrei chiudere definitivamente questa storia, ma non si trova l’accordo. Ossia lei lo ostacola”.

