Francia, assalto a un furgone della polizia penitenziaria

Nella mattinata di oggi, martedì 14 maggio, due agenti della polizia penitenziaria francese sono stati uccisi e altri tre sono rimasti gravemente feriti in un attacco al loro furgone presso il casello autostradale di Incarville, tra Rouen ed Evreux, nella regione della Normandia, nel nord della Francia. A bordo del veicolo c’era un detenuto che gli agenti stavano trasferendo.

Secondo quanto riferito dalla polizia, “i due agenti sono stati colpiti da colpi di fucile a pompa” durante l’attacco perpetrato da “un veicolo utilizzato come ariete”. Il detenuto è riuscito a fuggire ed è attualmente in fuga insieme ai suoi complici, che lo hanno liberato. Le autorità sono sulle loro tracce, e sono impegnate nelle operazioni di ricerca, con il supporto delle unità speciali della Gign.

Il detenuto in fuga è identificato come Mohamed Amra, noto con il soprannome di “la mosca”. Al momento dell’attacco, gli agenti lo stavano trasportando dall’ufficio del giudice istruttore al carcere, dove stava scontando una condanna di 18 mesi per tentato omicidio. Queste informazioni sono state confermate da varie fonti dei media francesi.

“L’attacco di questa mattina, che ha causato la morte di alcuni agenti penitenziari, è uno shock per tutti noi. La nazione è al fianco delle famiglie, dei feriti e dei loro colleghi. Si sta facendo il possibile per trovare gli autori di questo crimine, affinché sia fatta giustizia in nome del popolo francese. Saremo intransigenti” ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron sul suo profilo X.