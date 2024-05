Nuovo blitz degli ambientalisti di ultima Generazione. Gli attivisti, dopo i coriandoli sul campo da tennis al Foro Italico durante gli Internazionali, sono tornati a manifestare nel centro di Roma. Questa volta in via del Corso. Cinque attivisti hanno lanciato vernice arancione contro le vetrine dei negozi della Nike e di Foot Locker incollandosi poi con le mani anche al marciapiede.

La zona è stata transennata e i negozi sono comunque aperti al pubblico ma da ingressi diversi da quelli che si affacciano sulla nota via dello shopping. Sul posto sono prontamente giunti polizia e vigili urbani. Sequestrate le taniche, ormai vuote, utilizzate per trasportare la vernice arancione. Una folla di curiosi si è assiepata per fotografare l’accaduto. (Foto Ellegi Photography)