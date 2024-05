Gabriele Rubini, noto come Chef Rubio, ha denunciato di essere stato brutalmente aggredito da un gruppo di individui che ha definito “sionisti”. Le sue affermazioni sono state accompagnate da video e foto dell’aggressione, condivise sui social media. Rubini, conosciuto anche per le sue posizioni pro Palestina, ha descritto l’attacco come un atto di terrorismo da parte di persone che ha identificato come sostenitori della causa sionista.

Secondo il racconto di Rubini, gli aggressori lo hanno aspettato fuori dalla sua abitazione e lo hanno picchiato selvaggiamente, danneggiando anche la sua auto. Le immagini mostrano il volto insanguinato e ferito di Rubini, mentre descrive l’attacco come un’azione orchestrata da “sgherri della mafia sionista”.

Prominent Italian chef Gabriele Rubini (known as Chef Rubio) posted on his account on “X”, revealing that a group of zionists ambushed and attacked him outside his home over his support for Palestine.

