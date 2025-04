È il giorno dei funerali di Papa Francesco, in programma alle ore 10,00 sul sagrato della Basilica di San Pietro a Roma. Alle esequie sono attesi migliaia di fedeli, ma anche i principali leader mondiali. Al termine del funerale, ai quali parteciperanno anche migranti, poveri e bisognosi, avrò inizio il corteo che da San Pietro condurrà il feretro di Bergoglio a Santa Maria Maggiore dove, così come richiesto dallo stesso Pontefice nel suo testamento, verrà tumulato. La tomba, situata nella cappella Paolina accanto alla icona mariana Salus Populi Romani, si potrà visitare già dalla mattinata di domenica 27 aprile. Di seguito le ultime notizie in tempo reale sui funerali di Papa Francesco che si tengono oggi, sabato 26 aprile 2025, aggiornate in diretta live.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento