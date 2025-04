Quando si potrà visitare la tomba di Papa Francesco? È la domanda che migliaia di fedeli si stanno ponendo in queste ore mentre continua incessante l’afflusso alla basilica di San Pietro per rendere l’ultimo omaggio al Pontefice scomparso all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile. Il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni ha fatto sapere che il sepolcro del Santo Padre sarà visitabile già dalla mattinata di domenica 27 aprile, ovvero il giorno seguente i funerali, in programma a San Pietro alle ore 10.00, e la tumulazione presso la basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma.

Papa Francesco, infatti, nel testamento ha chiesto di essere seppellito nella basilica di Santa Maria Maggiore sottolinenando che le spese per la sepoltura verranno sostenute da un anonimo benefattore. Il Pontefice, secondo quanto rivelato, riposerà nella cappella Paolina accanto alla icona mariana Salus Populi Romani. Non è ancora chiaro da che ora sarà possibile visitare la tomba né tantomeno se vi saranno della modalità di accesso particolari: dettagli che verrano comunicati in seguito dalla Santa Sede. Il sepolcro, così come richiesto da Bergoglio nelle sue ultime volontà, sarà “nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus”.