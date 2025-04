Papa Francesco e il benefattore anonimo per la sepoltura: spunta l’ipotesi Berlusconi

Potrebbe essere Silvio Berlusconi l’anonimo benefattore che sosterrà le spese per la sepoltura di Papa Francesco: lo sostiene Affaritaliani, secondo cui la rosa degli indiziati si sarebbe ridotta a due persone. Nel testamento del Pontefice, reso noto dal Vaticano dopo la scomparsa di Bergoglio avvenuta all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile, si fa riferimento alla spese per la preparazione della tomba del Santo Padre, che sarà sepolto nella basilica di Santa Maria Maggiore. Nelle sua ultime volontà, infatti, Papa Francesco scrive: “Le spese per la preparazione della mia sepoltura saranno coperte con la somma del benefattore che ho disposto, a trasferire alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e di cui ho provveduto dare opportune istruzioni a Mons. Rolandas Makrickas, Commissario Straordinario del Capitolo Liberiano”.

Rolandas Makrickas non ha ovviamente rilasciato in merito, mentre, nel frattempo, è partita la caccia al misterioso benefattore. Secondo il quotidiano online gli indiziati sarebbero due: Silvio Berlusconi e Re Felipe VI. Tuttavia l’ipotesi Berlusconi è quella più accreditata: si parla con insistenza di un lascito testamentario voluto dall’ex presidente del Consiglio e affidato al secondogenito Piersilvio. Inoltre, a supporto di questa tesi, vi sarebbe lo sforzo che le reti Mediaset hanno fatto sia durante la malattia del Pontefice che dal momento della sua morte con lo stesso Piersilvio Berlusconi che ha mandato una mail a tutti i dipendenti elogiando professionalità e impegno ma anche tempestività, garbo e rigore “all’altezza del ruolo che siamo chiamati a svolgere”. In alternativa, invece, la donazione (si parla di un milione di euro) potrebbe essere arrivata dai reali spagnoli, ovvero da Re Felipe VI e dalla Regina Letizia, per ricordare la devozione del Paese alla Chiesa e alla Madonna.