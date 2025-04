È morto Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni

È morto all’età di 88 anni Papa Francesco: Jorge Mario Bergoglio, 266º papa della Chiesa cattolica, è deceduto a casa Santa Marta, in Vaticano, dove era in convalescenza dopo essere stato ricoverato dal 14 febbraio al 23 marzo per via di una bronchite. L’annuncio è arrivato nel corso di una diretta convocata a casa Santa Marta proprio dalla Sala Stampa della Santa Sede.

“Poco fa Sua Eminenza, il Cardinal Farrell, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: ‘Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”, ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede. “La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino’”.

Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, è stato il primo Papa a provenire dal continente americano nonché il primo gesuita a salire al soglio pontificio e ad assumere il nome di Francesco, in onore di san Francesco d’Assisi. Primogenito di cinque figli, suo padre, Mario Bergoglio, era funzionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna a Buenos Aires, mentre sua madre, Regina Maria Sivori, era una casalinga.

Prima di intraprendere la vita ecclesiastica, ha lavorato in una fabbrica, come addetto alle pulizie, e anche come buttafuori in un locale di Cordoba. Entrato in seminario nel 1958, diventa sacerdote nel 1969. Nominato nel 1992 da Papa Giovanni Paolo II vescovo ausiliare di Buenos Aires, nel 2001 diviene cardinale.

A capo della Conferenza Episcopale Argentina dal 2005 al 2011, durante il suo impegno come vescovo si è contraddistinto per la sua semplicità spostandosi con i mezzi pubblici e rinunciando a vivere nella sede dell’episcopato, a favore di un semplice appartamento. Nel conclave del 2005, fu il cardinale più votato dopo Ratzinger, eletto con il nome di Papa Benedetto XVI. Quando il pontificato di Benedetto XVI si è interrotto in seguito alle dimissioni di quest’ultimo, il 12 marzo 2013 si apre il conclave che si conclude il giorno seguente, il 13 marzo 2013, proprio con l’elezione al quinto scrutinio di Jorge Mario Bergoglio, che assume il nome di Francesco.

Nel suo primo discorso, iniziato con un semplice “buonasera”, Papa Francesco ha sottolineato le sue origini, dichiarando che i cardinali sono andati a prendere il Pontefice “quasi alla fine del mondo”, ha invitato la folla a pregare per Benedetto XVI.

Bergoglio è stato il primo pontefice ad assumere il nome di Francesco, scegliendo per la prima volta dopo undici secoli di adottare un nome mai utilizzato da un predecessore.

Dopo l’elezione, il Santo Padre ha scelto di non trasferirsi nel Palazzo Apostolico, dove si è recato solo in occasione di incontri istituzionali, ma di risiedere in Santa Marta. Dieci giorni dopo la sua elezione, Papa Francesco si è recato a Castel Gandolfo per vare visita al suo predecessore, Benedetto XVI, con il quale, dopo un abbraccio, ha pregato insieme. La foto dell’incontro dei due Papi è rimasta nella storia.

Nel corso del suo pontificato, Bergoglio ha compiuto 47 viaggi apostolici visitando 66 nazioni, beatificato 1541 venerabili servi di Dio e canonizzato 942 beati. Un’altra immagine storica riguardante Papa Francesco è senza dubbio quella del 27 marzo 2020 che lo ritrae in una piazza San Pietro completamente deserta per via del lockdown a causa della pandemia di Covid, in occasione della preghiera rivolta ai fedeli.

Bergoglio è stato anche il primo Papa della storia a entrare in Senato in occasione dei funerali laici del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Durante il suo pontificato, durato 11 anni, si è contraddistinto per la sua vicinanza agli “ultimi”: dai poveri agli emarginati fino ai migranti. Bergoglio ha emanato nuove procedure per prevenire e contrastare il fenomeno degli abusi sessuali all’interno della Chiesa cattolica e, rispetto ai suoi predecessori, si è mostrato sicuramente più morbido sull’accettare gli omosessuali nella Chiesa.