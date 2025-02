Papa Francesco è stato ricoverato oggi al Policlinico Gemelli per accertamenti diagnostici dovuti al persistere di una bronchite. La notizia è stata confermata dalla sala stampa vaticana, secondo cui la decisione è stata adottata dopo una mattinata di lavoro e di udienze a Casa Santa Marta.

“Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”, ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede, secondo cui i primi accertamenti saranno eseguiti già nelle prime ore del ricovero che, come nelle precedenti occasioni, dovrebbe vedere Bergoglio essere ospitato al decimo piano del nosocomio romano. “Mi scuso, ho difficoltà di respiro”, aveva detto domenica scorsa il Papa interrompendo l’omelia.

Il Pontefice ha comunque partecipato in mattinata a un incontro di circa mezz’ora, avvenuto a Casa Santa Marta dalle 9 alle 9:30, con il premier slovacco Robert Fico, che poi ha incontrato nel Palazzo Apostolico anche il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, e il sottosegretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Miroslaw Wachowski. Riunioni incentrate soprattutto sul tema delle guerre in corso, in particolare in Ucraina e Medio Oriente.

“Nel corso dei cordiali colloqui è stato ribadito il reciproco apprezzamento per le solide relazioni bilaterali e il rinnovato l’impegno comune a favore della coesione sociale. In tale contesto, si è posta particolare attenzione alla questione dell’antropologia e alle tematiche inerenti alla famiglia e all’educazione”, si legge nella nota diramata dalla sala stampa vaticana dopo l’incontro. “Si è inoltre approfondito il quadro internazionale soffermandosi sulla persistente instabilità in Ucraina e le prospettive di pace, nonché sulla fragile tregua in Israele e Palestina e sulla grave emergenza umanitaria a Gaza”.

Domani, invece, l’agenda di Bergoglio prevedeva un’udienza nell’Aula Paolo VI in concomitanza con il Giubileo degli Artisti mentre domenica mattina avrebbe dovuto presenziare alla celebrazione della messa a San Pietro. Lunedì 17 poi il Papa si sarebbe dovuto recare negli studi di Cinecittà.