Papa Francesco si è recato all’ospedale Gemelli di Roma, in tarda mattinata, per una visita di controllo, al termine dell’udienza generale che si è svolta nell’Aula Paolo VI. Bergoglio è uscito in auto da Vaticano per essere accompagnato poco distante, all’ospedale Gemelli sull’isola Tiberina. Non si tratta di un ricovero – altrimenti sarebbe stato portato alla sede principale del Policlinico – ma di una serie di analisi, probabilmente anche una Tac, per verificare la situazione dei polmoni visto lo stato di influenza e raffreddamento che lo ha colpito in questi giorni.

Stamattina il Pontefice ha presenziato all’udienza generale, ma ha spiegato di essere “ancora un po’ raffreddato”. Così ha preferito far leggere la catechesi a un suo collaboratore. “Ho chiesto a monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi”, ha spiegato il Papa, con voce affievolita. Come riporta il Corriere, si parla di controlli programmati che dovrebbero andare avanti fino al primo pomeriggio prima del ritorno a Santa Marta. Con il Papa ci sono l’infermiere personale Massimiliano Strappetti e alcuni gendarmi. La situazione al momento non desta particolare preoccupazione.

Bergoglio, 87 anni, l’anno scorso ha subito un ricovero per una polmonite e saltato la Cop28 di Dubai per una bronchite, per cui è sempre meglio essere prudenti. Già in passato era stato sottoposto a Tac di controllo. Già questo sabato il Papa aveva annullato tutti gli impegni in via precauzionale, per poi affacciarsi regolarmente domenica alla finestra del Palazzo apostolico per l’Angelus. Lunedì ha saltato di nuovo le udienze, per prudenza, e si è riposato anche martedì.

Negli ultimi mesi questo per il Papa è diventato un problema ricorrente. A dicembre ha rinunciato a leggere il testo di un Angelus e lo stesso è accaduto a un’udienza in gennaio, per “un po’ di bronchite”. L’attività e gli impegni di Francesco comunque sono fitti, e sono già in calendario diversi viaggi, come a Venezia (28 aprile), Verona (18 maggio) e Trieste (7 luglio), mentre ad agosto dovrebbe essere in Polinesia.