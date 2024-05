Napoli, con una schedina da 2 euro fa 6 al Superenalotto e vince oltre 100 milioni

Oltre 100 milioni di euro vinti ieri sera al Superenalotto. La schedina vincente viene da Napoli, dove è stato centrato il 6. Il vincitore si porta a casa un montepremi di 101.511.953,21 euro. Si tratta del primo sei del 2024. La giocata vincente è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo, ex Via Roma, 410. La sestina fortunata è stata 6, 40, 80, 71, 55, 20. Numero Jolly 12, numero SuperStar 75. Il jackpot è stato centrato con una schedina da due euro. Ed è subito caccia al fortunato.

L’ultimo Jackpot risaliva al 16 novembre 2023, quando a Rovigo sono andati 85,1 milioni di euro. Il 16 febbraio 2023 era stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450 euro. La tabaccheria dove è stata realizzata la vincita si trova nel cuore di Napoli, la centralissima via Toledo, la strada dei negozi e dello struscio, frequentata ogni giorno anche da migliaia di turisti e, “per questo, è impossibile dire chi abbia vinto”. “Vendo centinaia di giocate ogni giorno, come fai a sapere chi è stato? – dice Salvatore, il titolare del punto vendita Sisal “Bella ‘mbriana”, che nella credenza popolare napoletana è lo spirito benefico della casa -. Posso solo sperare che sia una persona del quartiere: conosco tanti che ne avrebbero bisogno e mi piacerebbe che i soldi andassero a uno di questi”.