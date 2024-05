Fedez denunciato per il pestaggio di Cristano Iovino: “Ha tentato di colpire il personal trainer”

Fedez denunciato per il pestaggio di Cristano Iovino

Fedez è stato denunciato per il pestaggio di cui è stato vittima Cristiano Iovino nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024. Tecnicamente il rapper è stato “deferito” all’autorità giudiziaria per rissa e lesioni. Si tratta, infatti, di un reato procedibile d’ufficio, ovvero senza che la vittima sporga denuncia. Iovino, infatti, non ha voluto sporgere denuncia.

Fedez era stato tirato in ballo da due testimoni che avevano affermato di aver visto il cantante, insieme a una ragazza bionda, sul luogo dove era avvenuto il pestaggio.

L’artista, però, aveva negato la sua presenza: “Io non c’ero, e quindi? E comunque, quale massacro? Mi dicono che tre giorni dopo questa persona fosse a ballare a Ibiza” ha dichiarato al Salone del Libro di Torino dove era ospite.

Secondo quanto rivela Il Corriere della Sera a confermare la presenza di Fedez sarebbero le telecamere della zona in cui si vedrebbe il rapper, in compagnia della ragazza bionda, scendere per primo dal van e tentare di colpire Iovino con due pugni, schivati dal personal trainer.