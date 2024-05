Modena, 12enne accusa di violenza sessuale due amici di 15 e 16 anni

Il racconto è quello di una violenza sessuale fra minorenni, avvenuta fra le mura di casa. Siamo nel Modenese, e la vittima è una ragazzina di 12 anni. A commettere l’abuso, come riporta la stampa locale, ci sarebbero anche due ragazzini appena più grandi, di 15 e 16 anni. La vicenda, sulla quale c’è il massimo riserbo vista l’età dei protagonisti, sarebbe scattata dalla segnalazione alle forze dell’ordine del pronto soccorso, dove si è recata la ragazzina.

Lunedì, la famiglia della 12enne andrà in questura per formalizzare la denuncia. Da quanto riferiscono i quotidiani modenesi, tutto si sarebbe consumato all’interno dell’abitazione della presunta vittima che avrebbe invitato a casa, insieme a un’amica, i due ragazzini poco più grandi. Inizialmente i due giovani si sono comportanti in modo amichevole ma poco dopo la situazione è degenerata ed è diventata un incubo. Con la denuncia partiranno le indagini, mentre si sono già attivati i servizi di sostegno psicologico alla 12enne.

Non è ancora chiaro se la ragazzina abbia conosciuto i due in ambiente scolastico o altrove. Una volta a casa, da parte dei due ragazzini sarebbero iniziate le avance poi degenerate nella violenza sessuale. Si attendono ora i risultati dei primi esami medici a cui si è sottoposta la 12enne al Policlinico modenese per trovare ulteriori riscontri sul suo racconto. I due ragazzini rischierebbero un’accusa di violenza sessuale di gruppo. Dopo essersi rivolta alle cure del Policlinico di Modena, in un’area dedicata ai minorenni, la 12enne è stata presa in carico dall’ospedale in un percorso dedicato e protetto. Oltre al pronto soccorso pediatrico, è stato allertato lo staff ostetrico-ginecologico per individuare tracce degli abusi e dare supporto alla 12enne, evidentemente sotto shock.