Diventano virali le immagini di un automobilista che ha parcheggiato il suo suv invadendo gran parte del marciapiede, tanto da creare numerosi disagi ai passati, soprattutto anziani o persone con passeggini e carrozzine. “Parcheggi sul marciapiede davanti al ristorante? No problem, si mangia sul cofano!”. Succede veramente a Roma, in zona Tuscolana.

L’automobilista infatti si è trovato il cofano della macchina apparecchiato come un tavolo in trattoria. Aveva ‘parcheggiato’ in via Muzio Scevola, davanti a un ristorante: da lì l’idea di Loreto Valente, attivista della mobilità sostenibile con il gruppo Bringyourbike, che ha preso tovaglietta, piatti, bicchiere e posate e apparecchiato il cofano della macchina. Sotto il tergicristallo, un biglietto abbastanza eloquente: “A Roma si dice parcheggia’ a ca*zo de cane”.

Il problema della sosta selvaggia è parecchio sentito nelle grandi città come Roma, per cui l’iniziativa è stata apprezzata da molti. “Auto inversamente proporzionale all’educazione”, commenta un utente sui social. “Vorrei proprio vedere la faccia di chi riesce senza vergogna a parcheggiare così”, chiede un altro.

L’automobilista, quando è tornato dopo aver fatto le compere, ha reagito in maniera poco divertita: “Ma ve pare questo il modo?”, ha detto adirato, dimostrando di non essere pentito.