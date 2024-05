Caso Iovino, la mamma di Fedez rompe il silenzio sulla vicenda: il messaggio polemico sui social

Caso Iovino, la mamma di Fedez rompe il silenzio sulla vicenda

Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez, rompe il silenzio sul caso Iovino, il personal trainer pestato a Milano nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Fedez sarebbe stato presente all’aggressione nonostante il rapper abbia smentito attaccando i giornalisti al Salone del Libro di Torino.

“Io non c’ero, e quindi? E comunque, quale massacro? Mi dicono che tre giorni dopo questa persona fosse a ballare a Ibiza” aveva dichiarato il cantante.

“La verità è che se non ci fosse il mio nome di mezzo non ci sarebbero fascicoli che spuntano e non ci sarebbe notizia. La persona viene aggredita, arriva un’ambulanza sul posto e magicamente dopo una colluttazione con 9 ultrà non viene portata in ospedale e quindi non vi è referto medico perché necessita di cure, di cosa stiamo parlando?”.

Fedez, che sarebbe indagato per rissa e lesioni, ha poi dichiarato: “Tutti sui giornali parlano di un massacro, ma come si fa? Ma quale aggressione? Non c’è un referto medico, non c’è la persona ferita. Il reato di lesioni personali deve avere un referto medico di più di 40 giorni. Anche se si fosse fatto male non c’è reato. Non ci sono gli estremi”.

Ora anche la mamma del rapper ha commentato la vicenda postando tra le stories del suo profilo Instagram una fotografia del significato della parola “ossessione”.

Il riferimento è soprattutto ai giornalisti che secondo Annamaria Berrinzaghi sarebbero dunque ossessionati da tutto ciò che fa il cantante.