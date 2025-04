Da Donald Trump a Volodymyr Zelensky: ecco chi parteciperà ai funerali di Papa Francesco

Donald Trump, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky: sono solo alcuni dei capi di Stato che hanno confermato la propria presenza ai funerali di Papa Francesco in programma sabato 26 aprile alle ore 10,00 sul sagrato della Basilica di San Pietro a Roma. Il presidente statunitense è stato tra i primi a confermare la sua presenza a Roma: in un post sul suo social Truth, infatti, Trump ha scritto: “Melania e io andremo ai funerali di Papa Francesco, a Roma. Non vediamo l’ora di esserci”. Presente, ovviamente, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha annullato i viaggi, previsti per il 25 e 26 aprile, in Uzbekistan e Kazakistan.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato che sarà a Roma: “Saremo presenti ai funerali del Papa, come è giusto che sia”. Presenti anche la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Confermata anche la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’ufficio del presidente è in attesa della data della sepoltura del Papa e sta preparando la visita del presidente a Roma per salutare il pontefice” ha dichiarato una fonte vicina al presidente all’Afp.

Il presidente argentino Javier Gerardo Milei ha confermato la sua presenza così come quello brasiliano Inacio Luiz Lula da Silva, che sarà a Roma insieme alla moglie Rosangela. Non ci sarà, invece, Vladimir Putin su cui, peraltro, pende un mandato di cattura internazionale. “Il presidente non ha piani del genere” ha dichiarato il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov. Non è chiaro, invece, se la Cina invierà una delegazione. La Cina, infatti, non ha relazione ufficiali con il Vaticano che, invece, le ha con Taiwan.