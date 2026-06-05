Giornata Mondiale del Rifugiato: a giugno tre appuntamenti alla Casa di The Human Safety Net a Venezia

La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie in piazza S. Marco a Venezia celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato con tre appuntamenti, l’8, il 17 e il 20 giugno, aperti al pubblico dedicati ai temi dell’integrazione dei rifugiati e il loro inserimento professionale e imprenditoriale.

Favorire l’autonomia lavorativa dei rifugiati è uno degli obiettivi di The Human Safety Net, il movimento di persone che aiutano persone fondato da Generali per liberare il potenziale di coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità affinché possano migliorare le condizioni di vita delle loro famiglie e comunità. I programmi di The Human Safety Net accompagnano famiglie a rischio di esclusione sociale con bambini da 0 a 6 anni e l’integrazione dei rifugiati. Proprio il programma Per Rifugiati, attivo in 7 Paesi, in collaborazione con 33 ONG partner, è l’ambito in cui si sviluppano i tre eventi di giugno, momenti aperti di ascolto e confronto, pensati per accogliere storie e attivare connessioni attraverso il linguaggio dell’arte e della creatività.

“La Casa di The Human Safety è un luogo pensato come amplificatore dei programmi della Fondazione The Human Safety Net e come luogo di incontro e di confronto – ha affermato Alexia Boro, Direttrice della Casa – la Giornata Mondiale del Rifugiato rappresenta per noi un momento particolarmente significativo, perché richiama l’attenzione sull’importanza di costruire società più inclusive, capaci di valorizzare il potenziale di ciascuno e offrire opportunità concrete di formazione, lavoro e imprenditorialità, per ricostruire il proprio futuro con dignità e autonomia, generando al tempo stesso valore per i territori e le comunità.”

Step by Step | Lunedì 8 giugno

Si comincia lunedì 8 giugno, dalle 11.00 alle 16.30, con Step by Step, una giornata di confronto dedicata alla mobilità lavorativa e al ruolo strategico dei corridoi umanitari come canali sicuri che consentono a persone in condizioni di particolare vulnerabilità di accedere a opportunità di ingresso regolare in Europa.

Al centro dell’incontro la presentazione di STEP – Skills, Talent and Empowerment through Pathways, programma europeo co-finanziato dalla Commissione Europea e guidato dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) insieme a Caritas Italiana e ad altri partner nazionali ed europei, con l’obiettivo di strutturare e rafforzare percorsi sostenibili di mobilità professionale per rifugiati, favorendone l’inserimento lavorativo e l’integrazione nei Paesi di destinazione. Tra gli speaker: Oliviero Forti e Monica Molteni (Caritas Italiana), Giulia Gori (FCEI) e Francesco Reale (Fondazione Adecco ETS).

La conversazione mancante. Un terreno comune sulla migrazione | Mercoledì 17 giugno

Si prosegue mercoledì 17 giugno, dalle 10.00 alle 13.00, con La conversazione mancante. Un terreno comune sulla migrazione, dibattito organizzato insieme all’Istituto Affari Internazionali (IAI) e all’organizzazione umanitaria che opera a favore dei rifugiati Second Tree.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito di Refugee Week Italia, nasce dalla consapevolezza che il tema della migrazione rappresenti oggi una delle questioni più rilevanti e al tempo stesso più polarizzanti del dibattito pubblico. Da un lato emerge la necessità di favorire forme di mobilità sicura, ordinata e regolare, in risposta alle esigenze economiche e demografiche dei Paesi europei e ai bisogni di protezione delle persone migranti; dall’altro, la crescente polarizzazione del dibattito rende più complessa la costruzione di una narrazione condivisa e di politiche capaci di raccogliere consenso.

Giornata Mondiale del Rifugiato – Art Night | Sabato 20 giugno

Infine, sabato 20 giugno, in occasione dell’Art Night di Venezia, La Casa di The Human Safety Net resterà eccezionalmente aperta al pubblico fino alle ore 22.00.

Cuore della serata è la visita alla mostra interattiva A World of Potential, un percorso immersivo grazie al quale i visitatori hanno la possibilità di scoprire e allenare i propri punti di forza ed entrare in contatto con la missione e i programmi di The Human Safety Net. Il percorso di A World of Potential è ora arricchito dalla mostra We Rise by Lifting Others, dell’artista Marinella Senatore, nata da un processo di co-creazione che ha reso protagoniste alcune delle famiglie a rischio di esclusione sociale accompagnate da The Human Safety Net e dalle ONG partner Ta Szansa, Casa Famiglia San Pio X e Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini a Varsavia, Mestre e Palermo.

Dalle 18.00 alle 21.00, la Biblioteca Vivente porta alla Casa un percorso partecipativo tra lettura, arte, dialogo interculturale e Futures Literacy – definita dall’UNESCO come una competenza chiave per comprendere, anticipare e influenzare il futuro – ispirato ai temi di A World of Potential, il percorso interattivo curato da Orna Cohen e progettato dallo Studio Migliore+Servetto. I “libri viventi” protagonisti daranno voce a esperienze eterogenee e complementari. Parteciperanno Alvine Djatsa Kingue, stilista originaria del Camerun che intreccia moda sostenibile, tradizione wax dei tessuti in cera stampata di origine africana e dialogo interculturale; Daniella Bacigalupo, artista concettuale cilena che, attraverso collage e narrazione visiva, affronta temi legati alla memoria, alla fragilità e alle questioni sociali; Salma Hilmi, artista di origine marocchina che coinvolgerà il pubblico nella sua opera partecipativa L’arte che cura; Carl Harvey e Giovanni Piccolo, studenti e progettisti sociali dell’Università di Padova e parte dell’organizzazione internazionale no profit ENACTUS, impegnata nello sviluppo di progetti di imprenditoria sociale con impatto concreto sulla società e sull’ambiente, Marco Marino, curatore del progetto Intelligent Venice. La più antica città del futuro di Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità.

Dalle 18.00 alle 19.00, ecco le letture de Le Spaesate, lettrici volontarie che, al termine di un percorso attraverso i luoghi dell’arte veneziana, approderanno alle Procuratie con riflessioni dedicate all’allenamento dello sguardo, alla capacità di immaginare scenari inediti e di generare connessioni tra persone e città.

La Casa di The Human Safety Net è aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 18 (orario invernale) e dalle 10 alle 19 (orario estivo). L’ingresso è libero.