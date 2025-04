Papa Francesco è tornato alla casa del Padre: il Pontefice, infatti, è morto all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile in seguito a un ictus cerebrale che, così come si legge nel bollettino diramato dalla Santa Sede, ha causato il coma e poi il collasso cardiocircolatorio irreversibile. La salma di Papa Francesco è stata esposta a Santa Marta dove resterà per tutto il giorno. Da domani, invece, la bara verrà esposta a San Pietro in attesa dei funerali che si terranno sabato 26 aprile alle ore 10.00. Di seguito le ultime notizie in tempo reale sulla morte di Papa Francesco di oggi, martedì 22 aprile, aggiornate in diretta live.

Ore 11,00 – Dopo i funerali la tumulazione a Santa Maria Maggiore – Al termine dei funerali la salma di Papa Francesco sarà trasferita nella basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Lo fa sapere la Santa Sede. “Al termine della Celebrazione Eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio. Di seguito il feretro del Romano Pontefice sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione”, si legge in una nota dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche.

Ore 10,20 – I funerali di Papa Francesco sabato alle ore 10 – Si terranno sabato 26 aprile alle ore 10.00 i funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno sul sagrato della Basilica di San Pietro a Roma. La Liturgia esequiale sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio così come sottolineato in una nota diffusa dall’ufficio stampa del Vaticano.

Ore 9,00 – Vaticano diffonde le prime foto del Papa – Sono state diffuse sui social le prime immagini della bara di Papa Francesco il cui corpo è nella cappella di Casa Santa Marta. Bergoglio indossa una veste liturgica rossa, ha il rosario tra le mani e la mitra. La bara è semplice, in legno. Accanto a lui le guardie svizzere e il cardinale Pietro Parolin.

Ore 8,00 – Trump conferma presenza con first lady Melania a Roma per i funerali – “Melania e io andremo ai funerali di Papa Francesco, a Roma. Non vediamo l’ora di esserci”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un messaggio postato sul suo social network Truth.