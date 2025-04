A che ora sono i Funerali di Papa Francesco: l’orario del funerale

A che ora iniziano i funerali di Papa Francesco, previsti per la giornata di oggi, sabato 26 aprile 2025? Il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a uno dei papi più amati e riformisti della storia, Jorge Mario Bergoglio, per 12 anni alla guida della Barca di Pietro con il nome di Francesco. Tanti i capi di Stato e di governo i leader religiosi e i fedeli di tutto il mondo accorsi da ogni angolo della terra per il funerale del Papa, in programma oggi, 26 aprile, alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Per tre giorni la salma di Papa Francesco è stata aperta al pubblico. La liturgia esequiale sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio.

Diversi capi di Stato e di governo hanno annunciato la loro partecipazione, tra cui il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Prevista poi la presenza dei presidenti Zelensky, Trump, Lula, Macron, Milei, Steinmeier. Appuntamento dunque oggi, 26 aprile 2025, alle ore 10 da Piazza San Pietro. Attese centinaia di migliaia di persone. Il feretro verrà poi tumulato a Santa Maria Maggiore.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora, ma dove vedere i funerali di Papa Francesco in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa mattina – 26 aprile 2025 – alle ore 10 in diretta su tutti i principali canali tv e media nazionali, dal Tg1 al Tg5 al Tg La7 con le edizioni speciali pronte a seguire in diretta le esequie. Anche in streaming su Rai Play, Mediaset Infinity e sui canali di Vatican Media.