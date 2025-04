Il messaggio inedito di Papa Francesco alle giovani coppie: “Amatevi come in un tango”

La prefazione del Pontefice al libro "Youcat. Amore per sempre": "Credete che potete affrontare l’avventura di un sentimento per tutta la vita"

Un messaggio inedito di Papa Francesco alle giovani coppie è contenuto nella prefazione del Pontefice al libro Youcat. Amore per sempre, pubblicato dalla Youcat Foundation, editrice del Catechismo ufficiale per i giovani della Chiesa cattolica. Nel testo, così come rende noto Vatican News, Bergoglio paragona l’amore al tango, il tradizionale ballo argentino che il Papa ha rivelato di aver “danzato spesso” quando era giovane. Un “meraviglioso gioco libero tra uomo e donna” lo definisce Bergoglio all’inizio del testo.

Nel tango, scrive ancora il Papa, “il ballerino e la ballerina si corteggiano, vivono la vicinanza e la distanza, la sensualità, l’attenzione, la disciplina e la dignità. Gioiscono dell’amore e intuiscono cosa possa significare donarsi completamente”. Il Pontefice, poi, osserva: “Quanti matrimoni oggi falliscono dopo tre, cinque, sette anni? Non sarebbe meglio, allora, evitare il dolore, toccarsi soltanto come in una danza passeggera, godersi a vicenda, giocare insieme, e poi lasciarsi?”. Quindi, rivolgendosi ai giovani: “Credete nell’amore, credete in Dio, e credete che potete affrontare l’avventura di un amore per tutta la vita”. Nell’essere umano risiede infatti “il desiderio di essere accolti senza riserve”, e farne esperienza porta ad un guadagno ultimo: “la vita in pienezza”. Secondo Papa Francesco per l’unione in matrimonio “è necessaria una preparazione adeguata” perché “tutta la vita si svolge nell’amore, e con l’amore non si scherza”.