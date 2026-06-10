Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:57
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Vittorio Feltri: “Oriana Fallaci dormì da me prima di morire. Fini? L’ho ucciso politicamente”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il giornalista si racconta in occasione dell'uscita del suo ultimo libro "Il direttore rompiscatole"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Da Oriana Fallaci a Gianfranco Fini: il giornalista Vittorio Feltri si racconta in occasione dell’uscita del suo ultimo libro, Il direttore rompiscatole. Intervistato dal Corriere della Sera, Feltri racconta della sua amicizia con Oriana Fallaci di cui parla anche nel volume: “Mi aveva convocato in un ristorante di piazza Cavour. Io arrivai con tre minuti di ritardo e lei era già seduta, con questo pacco gigantesco accanto. Lo scartai perplesso e trovai una pelliccia di visone da uomo. ‘È l’ultima moda a New York’, mi disse. Naturalmente non la indossai mai, ma la conservo ancora”.

Un’amicizia durata fino alla morte della reporter: “Era giugno del 2006. Oriana mi chiamò, disse che aveva delle faccende da sbrigare a Milano, ma di non volersi mostrare fragile. Così mi offrii di ospitarla nella mia casa in piazza Duse, dove rimase per qualche giorno, dopo aver cacciato la governante. Io, per non disturbarla, stavo in mansarda. Aveva sempre il suo bel carattere, fumava di continuo e spegneva le sigarette sul divano, cosa che mi faceva imbufalire”. Feltri ricorda che la giornalista “desiderava conoscere Maria Luisa Trussardi, perché in guerra si portava il suo profumo: quando andammo da lei a pranzo, si vestì come una regina. E al rientro mi chiese di portarla dal salumaio. Poi tornò a Firenze: voleva morire lì”. Ancora oggi rivela di avere il rammarico “di non averle parlato prima che morisse. Lei mi aveva cercato, ma io ero all’ospedale e non potei richiamarla”.

Riguardo alla sua carriera, il giornalista rivela di essere orgoglioso di tutti i casi di cui si è occupato: “Dal caso Tortora ai reportage alle Olimpiadi di Seul, quando ho rincorso, letteralmente, Gelindo Bordin al traguardo, e ai Mondiali del Messico”. Feltri rivela di essere stato anche corteggiato da De Benedetti: “Mi è sempre stato simpatico, è una persona spiritosa. Nel 1996, o nel 1997, mi convocò in pompa magna, c’era pure Caracciolo. Ebbi la sensazione che volessero sondare il terreno, ma io per levarli dall’imbarazzo dissi che se avessi diretto Repubblica, per la prima volta nella mia vita avrei perso copie”. Feltri ricorda di aver anche distrutto la carriera politica di Gianfranco Fini: “Politicamente l’ho ucciso io. Eppure avevo provato ad avvisarlo. Lui mi aveva dato appuntamento, poi non si presentò. Aveva rinunciato a spiegarsi. E mi sentii autorizzato a pubblicare la notizia”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Ema Stokholma: "Ho dormito con Achille Lauro ma non è successo nulla"
Gossip / Rocío Muñoz Morales: "Con Iannone mi vivo il bello senza dargli un nome"
Gossip / Alda D'Eusanio: "Uscii dal Grande Fratello in pigiama"
Ti potrebbe interessare
Gossip / Ema Stokholma: "Ho dormito con Achille Lauro ma non è successo nulla"
Gossip / Rocío Muñoz Morales: "Con Iannone mi vivo il bello senza dargli un nome"
Gossip / Alda D'Eusanio: "Uscii dal Grande Fratello in pigiama"
Gossip / L’ex manager di Chiara Ferragni: “Tutto è cambiato dopo Sanremo. Il video di scuse? Non lo avrei fatto”
Gossip / “Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano”: l’indiscrezione
Gossip / Ralf Schumacher si è sposato: nozze da sogno a Saint Tropez con il compagno Étienne
Gossip / Marracash: “Elodie non mi ha rivolto la parola per quasi 4 anni, era un amore vero”
Gossip / Liala Antonino, la figlia di Licia Colò: "Nicola Pietrangeli mi ha rovinato la vita"
Gossip / Malore in casa per Belen Rodriguez, la showgirl portata in ospedale dopo l'allarme dei vicini
Gossip / Claudio Amendola: "Chiudere con Francesca Neri è stata una mia scelta"
Ricerca