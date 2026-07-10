Fedez è tornato a parlare della rottura con Chiara Ferragni nel corso del suo Pulp Podcast che vedeva ospiti Paolo Ruffini e Chico Parlanti. Proprio quest’ultimo, come si vede nel video pubblicato sul profilo ufficiale del podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, ha incalzato il cantante chiedendogli: “Come hai fatto a lasciare Chiara?”. Fedez ha risposto con sincerità: “Non è stato facile. Molte delle cose che sono successe io non ho mai voluto nemmeno approfondirle perché non credo necessitassero di spiegazioni. Le cose che sono successe me le terrò per me. Sai l’amore va, l’amore viene però è una persona a cui ho voluto veramente bene”. Il cantante ha quindi aggiunto: “È una persona che ho amato, facendo tanti errori. Rimane sempre la mamma dei miei bambini, quindi rimane una persona molto importante nella mia vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pulp Podcast (@pulp.podcast)

Nel frattempo, il rapper si appresta a diventare papà per la terza volta. La sua compagna Giulia Honegger, infatti, è incinta così come rivelato dallo stesso Fedez alcuni mesi fa. La relazione tra il cantante e Giulia Honegger è stata ufficializzata proprio dopo il divorzio di Fedez da Chiara Ferragni: il rapper, infatti, aveva ufficializzato la relazione lo scorso luglio pubblicando alcune foto sui social. Anche se i due erano già stati “pizzicati” dal settimanale Chi mentre si scambiavano effusioni in Sardegna. “Tante prima di lei hanno provato a capirlo, a portare avanti una relazione. Ma mai, a parte la Ferragni, a scontrarsi, a cercare di cambiarlo. Perché è Fedez il centro di gravità. Parte tutto da lui, ed è sempre lui a decidere quando voltare la pagina del suo libro” aveva scritto il magazine pubblicando gli scatti dei due. Originaria di Milano, Giulia Honegger lavora come stilista ed ha fondato anche un suo brand, Ayme.