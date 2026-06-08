Alda D’Eusanio racconta alcuni retroscena sulla sua carriera e afferma di aver chiuso con la televisione. Intervistata da Fanpage, infatti, la presentatrice ha dichiarato: “Ho smesso con la tv. Non voglio più andarci, nemmeno come ospite. Ho avuto una carriera lunga e faticosa, talmente faticosa che voglio fermarmi qui. Ho dato, non ne ho più bisogno. Quando mi invitano rispondo che ho da fare”. E aggiunge: “Si vive benissimo senza la televisione, si sta da Dio. Finalmente posso leggere, studiare, passeggiare, stare con gli amici, con il mio cane, andare al cinema. Ho battagliato tanto e non ho mai realmente assaggiato il mio successo. Me ne sono accorta adesso, prima ero troppo presa dal dovermi difendere”.

La conduttrice, poi, racconta quando fu espulsa dal Grande Fratello, nel 2021, dopo aver raccontato di presunti maltrattamenti di Paolo Carta nei confronti di Laura Pausini: “Laura mi ha perdonata, le ho chiesto scusa ed erano scuse sincere. Mi dispiaceva tanto, misi in circolo una chiacchiera stupida sul marito che, in realtà, ho saputo essere una bravissima persona. Sono innamoratissimi e affiatatissimi”. Alda D’Eusanio ricorda: “Uscii dalla Casa in pigiama. Mi misero in macchina e mi mandarono a fanc**o. Pier Silvio Berlusconi pubblicò un comunicato dove si ufficializzava la mia cacciata. Un trattamento che non hanno riservato manco a chi ha bestemmiato. Eebbero paura? Ma di quali conseguenze? La Pausini mi ha perdonata, ha capito. Loro invece no”.

In precedenza, invece, era stata redarguita per aver utilizzato il termine “negro”: “È una parola che si è sempre usata. Anche Fausto Leali cantava ‘Angeli negri’. Poi è cambiata la cultura e si è preferito il termine ‘nero’. Nelle mie frasi non c’erano intenzioni offensive, era un semplice retaggio legato al lessico di un’altra epoca. Negli anni è avvenuto un resettaggio e abbiamo dovuto imparare ad adeguarci, ma tuttora capita che mi scappi. E non per cattiveria o razzismo”. Un’uscita che le costò un richiamo in diretta da parte dell’allora conduttore Alfonso Signorini: “A me dà fastidio l’ipocrisia di chi ostenta perbenismo e poi stimola situazioni che potrebbero assicurare alti ascolti. Quel reality va bene se escono le parti peggiori del tuo carattere. Quando succedeva arrivava lui a bacchettarti. Se esclamavi ‘accidenti’ e non ‘accipicchia’ alzava il ditino”. E sul momento che sta vivendo proprio Alfonso Signorini afferma: “Mi addolora vedere la gente cadere, ma se lo sarebbe dovuto aspettare da quel mondo. Prima o poi qualcuno che ti fa tana lo trovi. Non sono affatto d’accordo col metodo utilizzato, però Corona gli ha fatto tana”.