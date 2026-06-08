Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:15
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Gossip

Alda D’Eusanio: “Uscii dalla Casa del Grande Fratello in pigiama. Mi misero in macchina e mi mandarono a fanc**o”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Le parole della conduttrice

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Alda D’Eusanio racconta alcuni retroscena sulla sua carriera e afferma di aver chiuso con la televisione. Intervistata da Fanpage, infatti, la presentatrice ha dichiarato: “Ho smesso con la tv. Non voglio più andarci, nemmeno come ospite. Ho avuto una carriera lunga e faticosa, talmente faticosa che voglio fermarmi qui. Ho dato, non ne ho più bisogno. Quando mi invitano rispondo che ho da fare”. E aggiunge: “Si vive benissimo senza la televisione, si sta da Dio. Finalmente posso leggere, studiare, passeggiare, stare con gli amici, con il mio cane, andare al cinema. Ho battagliato tanto e non ho mai realmente assaggiato il mio successo. Me ne sono accorta adesso, prima ero troppo presa dal dovermi difendere”.

La conduttrice, poi, racconta quando fu espulsa dal Grande Fratello, nel 2021, dopo aver raccontato di presunti maltrattamenti di Paolo Carta nei confronti di Laura Pausini: “Laura mi ha perdonata, le ho chiesto scusa ed erano scuse sincere. Mi dispiaceva tanto, misi in circolo una chiacchiera stupida sul marito che, in realtà, ho saputo essere una bravissima persona. Sono innamoratissimi e affiatatissimi”. Alda D’Eusanio ricorda: “Uscii dalla Casa in pigiama. Mi misero in macchina e mi mandarono a fanc**o. Pier Silvio Berlusconi pubblicò un comunicato dove si ufficializzava la mia cacciata. Un trattamento che non hanno riservato manco a chi ha bestemmiato. Eebbero paura? Ma di quali conseguenze? La Pausini mi ha perdonata, ha capito. Loro invece no”.

In precedenza, invece, era stata redarguita per aver utilizzato il termine “negro”: “È una parola che si è sempre usata. Anche Fausto Leali cantava ‘Angeli negri’. Poi è cambiata la cultura e si è preferito il termine ‘nero’. Nelle mie frasi non c’erano intenzioni offensive, era un semplice retaggio legato al lessico di un’altra epoca. Negli anni è avvenuto un resettaggio e abbiamo dovuto imparare ad adeguarci, ma tuttora capita che mi scappi. E non per cattiveria o razzismo”. Un’uscita che le costò un richiamo in diretta da parte dell’allora conduttore Alfonso Signorini: “A me dà fastidio l’ipocrisia di chi ostenta perbenismo e poi stimola situazioni che potrebbero assicurare alti ascolti. Quel reality va bene se escono le parti peggiori del tuo carattere. Quando succedeva arrivava lui a bacchettarti. Se esclamavi ‘accidenti’ e non ‘accipicchia’ alzava il ditino”. E sul momento che sta vivendo proprio Alfonso Signorini afferma: “Mi addolora vedere la gente cadere, ma se lo sarebbe dovuto aspettare da quel mondo. Prima o poi qualcuno che ti fa tana lo trovi. Non sono affatto d’accordo col metodo utilizzato, però Corona gli ha fatto tana”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / L’ex manager di Chiara Ferragni: “Tutto è cambiato dopo Sanremo. Il video di scuse? Non lo avrei fatto”
Gossip / “Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano”: l’indiscrezione
Gossip / Ralf Schumacher si è sposato: nozze da sogno a Saint Tropez con il compagno Étienne
Ti potrebbe interessare
Gossip / L’ex manager di Chiara Ferragni: “Tutto è cambiato dopo Sanremo. Il video di scuse? Non lo avrei fatto”
Gossip / “Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano”: l’indiscrezione
Gossip / Ralf Schumacher si è sposato: nozze da sogno a Saint Tropez con il compagno Étienne
Gossip / Marracash: “Elodie non mi ha rivolto la parola per quasi 4 anni, era un amore vero”
Gossip / Liala Antonino, la figlia di Licia Colò: "Nicola Pietrangeli mi ha rovinato la vita"
Gossip / Malore in casa per Belen Rodriguez, la showgirl portata in ospedale dopo l'allarme dei vicini
Gossip / Claudio Amendola: "Chiudere con Francesca Neri è stata una mia scelta"
Gossip / Elodie e la relazione con Franceska Nuredini: la prima foto del bacio durante la vacanza in Giappone
Gossip / Brigitte Nielsen a Belve: "Sylvester Stallone mi ha distrutto la carriera"
Gossip / Elettra Lamborghini a Belve: "Sono maritosessuale, non mi interessano i maschi con la tartaruga"
Ricerca