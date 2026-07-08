Ilary Blasi conferma di essere pronta a sposare il compagno Bastian Muller una volta che avrà formalizzato il divorzio dal suo ex marito Francesco Totti. Intervistata da Chi, la conduttrice ha dichiarato: “Adesso, prima di tutto, devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera. Per capire che tipo di matrimonio sarà devo capire i tempi, perché da quello dipende tutto, in base alla stagione cambia anche l’organizzazione”. La presentatrice aveva ottenuto anche una promessa da Sal Da Vinci, durante la scorsa edizione di Battiti Live, di presenziare alle nozze per cantare: “Sì, anche se adesso che ha vinto Sanremo vedremo, mi sa che è molto richiesto. Poi deve andare anche al matrimonio di Selvaggia (Lucarelli, ndr), c’ha da fare!”.

Ilary Blasi, poi, parla della figlia Chanel e della sua vittoria a Pechino Express: “Siamo veramente pigre, però siamo orgogliose quindi ci ‘ingarelliamo’ e diventa una sfida. Se gioco devo vincere, capito? Anche Chanel è così. Prima che partisse, le ho detto: ‘Ti prego, amore, almeno due o tre puntate resisti, non facciamo figure!’. Alla fine mi ha dato una grande soddisfazione”. E sulla figlia aggiunge: “Chanel sta sempre in giro, le piacciono le feste, i locali, le piacciono i concerti. Lei si accende di notte, io sono il contrario. Anche quando avevo la sua età volevo andare a letto presto, ricordo che mia sorella mi dava il caffè per caricarmi, ma io mi addormentavo lo stesso. Per me la notte è fatta per dormire, non per andare in giro. Poi, per carità, se c’è da fare serata, ci mancherebbe, va bene”.

La conduttrice, poi, torna a parlare del suo amore con Bastian, vissuto tra Roma e Germania: “Ci siamo organizzati bene, ci vediamo ogni weekend e, devo dirti, che mi piace. Lui viene a Roma, io una volta al mese vado in Germania. Ormai è diventata una routine, dal lunedì al giovedì sono a Roma con i miei figli e poi mi vedo con lui. In Germania sto bene, ho i miei punti di riferimento, i miei ristoranti. È pieno di italiani, ma sono carini, noi siamo più ‘impicciaroli’, lì non ti dicono niente”.