Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:26
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Ilary Blasi: “Sposerò Bastian quando sarò libera, devo prima divorziare. Lo vedo solo nei weekend e mi piace così”

Immagine di copertina

Le parole della conduttrice al settimanale "Chi"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Ilary Blasi conferma di essere pronta a sposare il compagno Bastian Muller una volta che avrà formalizzato il divorzio dal suo ex marito Francesco Totti. Intervistata da Chi, la conduttrice ha dichiarato: “Adesso, prima di tutto, devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera. Per capire che tipo di matrimonio sarà devo capire i tempi, perché da quello dipende tutto, in base alla stagione cambia anche l’organizzazione”. La presentatrice aveva ottenuto anche una promessa da Sal Da Vinci, durante la scorsa edizione di Battiti Live, di presenziare alle nozze per cantare: “Sì, anche se adesso che ha vinto Sanremo vedremo, mi sa che è molto richiesto. Poi deve andare anche al matrimonio di Selvaggia (Lucarelli, ndr), c’ha da fare!”.

Ilary Blasi, poi, parla della figlia Chanel e della sua vittoria a Pechino Express: “Siamo veramente pigre, però siamo orgogliose quindi ci ‘ingarelliamo’ e diventa una sfida. Se gioco devo vincere, capito? Anche Chanel è così. Prima che partisse, le ho detto: ‘Ti prego, amore, almeno due o tre puntate resisti, non facciamo figure!’. Alla fine mi ha dato una grande soddisfazione”. E sulla figlia aggiunge: “Chanel sta sempre in giro, le piacciono le feste, i locali, le piacciono i concerti. Lei si accende di notte, io sono il contrario. Anche quando avevo la sua età volevo andare a letto presto, ricordo che mia sorella mi dava il caffè per caricarmi, ma io mi addormentavo lo stesso. Per me la notte è fatta per dormire, non per andare in giro. Poi, per carità, se c’è da fare serata, ci mancherebbe, va bene”.

La conduttrice, poi, torna a parlare del suo amore con Bastian, vissuto tra Roma e Germania: “Ci siamo organizzati bene, ci vediamo ogni weekend e, devo dirti, che mi piace. Lui viene a Roma, io una volta al mese vado in Germania. Ormai è diventata una routine, dal lunedì al giovedì sono a Roma con i miei figli e poi mi vedo con lui. In Germania sto bene, ho i miei punti di riferimento, i miei ristoranti. È pieno di italiani, ma sono carini, noi siamo più ‘impicciaroli’, lì non ti dicono niente”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Francesco Totti contro le nozze di Ilary Blasi: “Non vuole Bastian nella sua villa all’Eur”
Cinema / Micaela Ramazzotti: "La separazione da Paolo Virzì è stata violenta"
Gossip / Vittorio Feltri: “Oriana Fallaci dormì da me prima di morire. Fini? L’ho ucciso politicamente”
Ti potrebbe interessare
Gossip / Francesco Totti contro le nozze di Ilary Blasi: “Non vuole Bastian nella sua villa all’Eur”
Cinema / Micaela Ramazzotti: "La separazione da Paolo Virzì è stata violenta"
Gossip / Vittorio Feltri: “Oriana Fallaci dormì da me prima di morire. Fini? L’ho ucciso politicamente”
Gossip / Ema Stokholma: "Ho dormito con Achille Lauro ma non è successo nulla"
Gossip / Rocío Muñoz Morales: "Con Iannone mi vivo il bello senza dargli un nome"
Gossip / Alda D'Eusanio: "Uscii dal Grande Fratello in pigiama"
Gossip / L’ex manager di Chiara Ferragni: “Tutto è cambiato dopo Sanremo. Il video di scuse? Non lo avrei fatto”
Gossip / “Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano”: l’indiscrezione
Gossip / Ralf Schumacher si è sposato: nozze da sogno a Saint Tropez con il compagno Étienne
Gossip / Marracash: “Elodie non mi ha rivolto la parola per quasi 4 anni, era un amore vero”
Ricerca