Marracash: “Elodie non mi ha rivolto la parola per quasi 4 anni, era un amore vero”

Il rapper Marracash parla della sua relazione con Elodie, rivelando alcuni dettagli inediti nel docu-film King Marracash. Un amore, quello con la cantante, nato sul set del videoclip del brano Margarita: “Per me è stato un momento molto rilassato e felice. Era nata sul set di Margarita. Io ho cominciato a fare l’idiota con lei e lì è nato tutto. Quello in cui ci siamo conosciuti è stato un momento di cambiamento per entrambi, la mia carriera sbocciava e la sua nasceva”. I problemi sono arrivati quando ho scritto Noi, Loro e Gli Altri, lì è esploso il dramma, perché io ho cominciato a mettere in dubbio la nostra storia. E quindi affrontiamo questo dramma, cominciamo a parlare della possibilità di lasciarci. Ci stavamo provando, in realtà, non eravamo decisi a chiudere, stavamo provando a cercare di salvare qualcosa. Poi abbiamo scattato questa copertina, tra l’altro eravamo a casa del compagno di sua mamma, che ci aveva messo a disposizione questa villa dove abbiamo fatto la copertina e poi la storia è finita, la copertina ormai c’era e io mi sono detto che era importante che lei ci fosse comunque, perché aveva fatto parte di quella cosa. Non credo nel cancellare il passato, cioè il passato non si cancella, bisogna farci conti”.

Quindi la rottura: “Lei non mi ha rivolto la parola per quasi quattro anni e mi chiedevo cosa fosse l’amore. Credo che sia importante amarsi e possa anche durare per sempre. Ho meno fiducia nella coppia e nel possesso, che poi distrugge il sentimento. Però vedi, il fatto che poi dopo tanti anni ci siamo riuniti vuol dire che era una cosa vera, un amore vero”. Lo scorso aprile, infatti, Marracash ed Elodie in Barona hanno duettato sulle note di Niente canzoni d’amore. Riguardo alle sue canzoni, invece, il rapper rivela: “C’è tanto della mia storia nelle mie canzoni. Quello che dico e quello che sono coincidono. Vengo dalla periferia di tutto. Vengo da un niente che penso possa essere d’ispirazione per tutti”.