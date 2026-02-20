Icona app
Home » Spettacoli
Gossip

Elodie e Marracash, riavvicinamento in corso: “Lui è entusiasta di lei e Franceska, presto una collaborazione”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'indiscrezione di "Oggi" sul rapper e la cantante

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Elodie Marracash si sarebbero riavvicinati e sarebbero anche pronti a una nuova collaborazione musicale. La cantante e il rapper, fidanzati fino al 2021, sono rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro relazione ma negli ultimi tempi il ritrovato feeling si sarebbe fatto più evidente. Lo dimostrano i like che Marracash mette spesso alle foto postate dalla sua ex, incluse quelle che la immortalano insieme alla ballerina Franceska Nuredini. Secondo quanto rivela il settimanale Oggi, il rapper “si è rifatto privatamente vivo con Elodie”. Non si tratterebbe, però, di un riavvicinamento dal punto di vista sentimentale. “È il modo con cui Marra ha scelto di dare la sua benedizione all’amicizia speciale tra la cantante e la ballerina Franceska Nuredini” si legge sulla rivista.

Secondo Alberto Dandolo il “rapper, che è sempre stato mal tollerato da Iannone, è entusiasta del nuovo corso della vita di Elodie e fa il tifo per Franceska”. All’orizzonte ci sarebbe anche una nuova collaborazione professionale, da realizzare entro la fine del 2026. “È probabile che i due artisti tornino a collaborare insieme firmando un progetto musicale a quattro mani” scrive ancora Alberto Dandolo, giornalista sempre ben informato sulla cronaca rosa.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
