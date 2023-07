Marracash torna a parlare della relazione con Elodie: “Mai più una storia così”

Marracash torna a parlare della relazione con Elodie: “Mai più”

A due anni dalla fine della relazione con Elodie, Marracash torna a parlare della loro storia d’amore, tra le più chiacchierate della cronaca rosa.

Ed è proprio questo il motivo che spinge il rapper a dichiarare di non avere più nessuna intenzione di instaurare una relazione così “mediatica”.

Intervistato da Gianluca Gazzoli nel podcast Basement_BSMT, Marracash, parlando della relazione con Elodie, ha dichiarato: “È una cosa che non rifarò mai più. Poi non ti sganci mai più. C’è ancora gente che ne scrive e sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia”.

“È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco ma non fa per me tutto questo tam tam mediatico o il fatto che se ne parli continuamente, diventa una storia in cui la gente dice sempre la sua, critica, rompe” ha aggiunto il rapper.

Di recente, la cantante, ora felicemente fidanzata con il centauro Andrea Iannone, a proposito della relazione con Marracash, aveva rivelato che si era trattata di “una relazione complessa” e che il suo ultimo disco l’aveva aiutata “a metabolizzarla e a darle il posto che merita”.