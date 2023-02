Elodie e l’amore: “Con Iannone sono molto felice. Con Marracash storia complessa”

Di nuovo in gara a Sanremo, per la terza volta, cinque singoli in un anno, un disco nuovo di zecca pronto da far ascoltare, una docu-serie (Sento ancora la Vertigine) dedicata a lei su Prime Video dal 20 febbraio.

E un film, Ti mangio il cuore, presentato a Venezia, rivelando anche le sue doti di attrice.

Elodie, la poliedrica e verace Elodie, non si ferma più. “E pensare che da bambina volevo cantare, ma mi sembrava un sogno troppo grande”. Oggi canta, recita, conduce (è stata una delle co-conduttrici del festival nel 2021). “C’è sempre la possibilità di alzare l’asticella”, dice la 32enne artista romana. Ma la felicità per Elodie non arriva soltanto dai successi della sua carriera. L’artista romana, infatti, è innamoratissima del suo nuovo fidanzato, l’ex pilota motociclistico Andrea Iannone con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate.

È stata la stessa Elodie Di Patrizi a raccontare in un’intervista al Corriere della Sera di vivere un momento felice insieme a Iannone: “Sono molto felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi”.

Tra le righe la cantante 32enne lascia intendere ancora cosa non abbia funzionato col suo ex fidanzato, il rapper Marracash: “Metaforicamente parlando non voglio “difendermi” a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”.

A proposito dell’ex e della relazione ormai finita, Elodie ha spiegato che “è stata una relazione complessa e questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla e a darle il posto che merita”. Il disco di cui parla è Ok. Respira, in uscita il 10 febbraio durante il Festival di Sanremo. E il brano che presenterà in gara, Due, parlerà proprio di questo. Nel testo, infatti, si legge: “Ma ‘sto periodo non è facile. Tu vuoi una donna che non c’è e se ci pensi il nostro amore è nato appena ma è già finito male”.

Elodie e Andrea Iannone si sono conosciuti la scorsa estate in vacanza in Puglia e, dopo aver tenuto segreta la relazione per qualche settimana, sono usciti allo scoperto a settembre. Nei giorni scorsi si è diffusa l’indiscrezione che i due fossero a un passo dall’andare a convivere, ma Elodie ha preferito non affrontare l’argomento nelle interviste che sta concedendo in vista di Sanremo.