Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 25 aprile

Questa sera, giovedì 25 aprile 2024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni giovedì (e/o venerdì) a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Vahap rivela ad Abdulkadir che Colak ha solo finto di sposare Betul. Abdulkadir e Hakan vengono minacciati da Hamran, figlio di un uomo da loro ucciso molti anni prima in Libano. Si incontrano di nascosto per parlarne ma Zuleyha, che aveva seguito Hakan, chiede spiegazioni. Abdulkadir si inventa allora una storia: dice che ha chiesto ad Hakan di aiutare Vahap perché anni prima aveva contratto con lui un debito d’onore.

Colak non paga le sue braccianti e Zuleyha le risarcisce, ma pensa con Friket a come poterle aiutarle. Colak a sua volta cerca di convincere le braccianti di Zuleyha a raccogliere le sue arance ma le donne, informate di come Colak aveva trattato le altre, si ribellano. Hakan e Abdulkadir pensano che l’unica soluzione sia uccidere l’uomo che li minaccia.

Sermin e Betul, ormai senza un tetto, vivono da Vahap, che le tratta come se fossero al suo servizio. Betul non vuole prendere ordini da lui, ma la madre cerca di convincerla a stare al gioco. Nel frattempo, alla tenuta, Cevriye continua a cercare di conquistare Gaffur, che però non sembra interessato. Zuleyha, che ha scoperto che Colak dà alle braccianti donne uno stipendio più basso, decide di istituire un fondo di solidarietà e inizia una battaglia per la parità salariale.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.