Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 4 maggio 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 4 maggio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 4 maggio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 4 maggio 2024, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. Lunedì 6 maggio, prenderà il via su Canale 5, una nuova imperdibile edizione de “La Ruota della Fortuna”. Per l’occasione Silvia Toffanin, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, varcheranno in anteprima le porte dello studio del game show, per essere i primi concorrenti, un po’ speciali, di Gerry Scotti a far girare la mitica ruota. Inoltre, direttamente da “Amici” saranno a Verissimo la coppia di professori composta da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. E sempre dal talent di Maria De Filippi sarà in studio l’ultima eliminata del serale: la ballerina Sofia. E ancora, intenso ritratto per l’attrice Cinzia Leone, lontana da tempo dal mondo del cinema e della televisione. Infine, saranno protagonisti del talk anche Rebecca Staffelli in compagnia del fidanzato Alessandro e Ludovica Valli, in dolce attesa del terzo figlio.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 4 maggio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.