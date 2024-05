Morto Franco Di Mare: il celebre giornalista aveva 68 anni

Franco Di Mare è morto: il noto giornalista e volto Rai si è spento oggi a 68 anni. Lo annuncia la famiglia con una nota. “Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”. Il fratello Gino Di Mare su Facebook scrive: “Ciao Frà, con te va via un pezzo di me”.

Recentemente era stato ospite in tv da Fabio Fazio per raccontare la sua malattia, un mesotelioma: “Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce”. Di Mare aveva anche accusato i precedenti dirigenti della Rai di essersi dileguati: “Posso capire che esistano delle ragioni di ordine legale, sindacale, ma io chiedevo alla Rai lo stato di servizio che è un mio diritto….Persone a cui parlavo dando del tu, perché ero un dirigente Rai, sono sparite, si sono negate al telefono, a me. Come se fossi un questuante. Io davanti a un atteggiamento del genere trovo un solo aggettivo: ripugnante”.