Il signore delle formiche: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 17 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il signore delle formiche, film del 2022 diretto da Gianni Amelio. La pellicola, presentata in concorso alla 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ripercorre la vicenda dello scrittore e mirmecologo Aldo Braibanti, protagonista tra il 1964 e il 1968 di un processo giudiziario molto controverso, il cosiddetto “caso Braibanti”, interpretato da Luigi Lo Cascio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1959 Aldo Braibanti, ex partigiano ed esponente del Partito Comunista Italiano, torna nel suo paese natale nei dintorni di Piacenza dove raccoglie attorno a sé un cenacolo culturale di giovani; questo scatena il sospetto dei compaesani, che mal sopportano la sua idea di cultura, la sua visione politica e il sospetto che egli indottrini i loro figli. Tra i suoi seguaci c’è il giovane Riccardo Tagliaferri, il quale, pur subendo la fascinazione del Braibanti, non riesce a emanciparsi dalla mentalità retrograda della sua famiglia borghese; quando suo fratello minore Ettore conosce per puro caso il professore, si dimostra da subito più permeabile alle sue tesi. Ettore comincerà presto a frequentare il circolo: Braibanti lo prenderà sotto la sua ala, allontanando Riccardo e causando la gelosia di quest’ultimo.

Pian piano tra Ettore e Aldo si instaura una relazione omosessuale: il poeta lo convince a lasciare gli studi di medicina e lo invita a coltivare la sua passione per la pittura, cosa che scatena l’ira della madre di Ettore. Nel 1964, Braibanti decide di recarsi a Roma; Ettore, entrato in profondo conflitto con la sua famiglia, decide di seguirlo. I due vivono insieme in una squallida pensione: Aldo introdurrà poi il giovane negli ambienti culturali romani, dove è molto conosciuto (sebbene spesso osteggiato); ben presto si renderà conto di quanto la vita della grande città disorienti il suo pupillo.

Il signore delle formiche: il cast

Abbiamo visto la trama di Il signore delle formiche, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luigi Lo Cascio: Aldo Braibanti

Elio Germano: Ennio Scribani

Leonardo Maltese: Ettore Tagliaferri

Davide Vecchi: Riccardo Tagliaferri

Sara Serraiocco: Graziella

Anna Caterina Antonacci: madre di Ettore

Giovanni Visentin: direttore del giornale

Valerio Binasco: pubblico ministero

Alberto Cracco: presidente del collegio giudicante

Rita Bosello: Susanna, madre di Aldo Braibanti

Gina Rovere: padrona della pensione

Roberto Infurna: Manrico

Giuseppe Alessio: cuginetto

Michele Alessio: cuginetto

Streaming e tv

Dove vedere Il signore delle formiche in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 17 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.