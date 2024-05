L’Acchiappatalenti streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, venerdì 31 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de L’Acchiappatalenti, il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci. Un nuovo format, “che non esiste nel mondo”, come ha sottolineato la conduttrice, a cui prendono parte tanti personaggi del mondo della tv. Dove vedere L’Acchiappatalenti in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera (ad eccezione della finale prevista al sabato) dalle ore 21,30 su Rai 1.

L’Acchiappatalenti streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potrà rivedere tutto nei giorni successivi grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming L’Acchiappatalenti, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima venerdì 10 maggio 2024; l’ultima sabato 8 giugno 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):