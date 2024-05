Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 31 maggio 2024

Questa sera, venerdì 31 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Giulia Tramontano, la ragazza al settimo mesi di gravidanza, 27 anni, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, nel maggio 2023. In aula, destano scalpore le scioccanti parole del reo confesso: “Non so perché l’ho uccisa. Ho sperato che mi arrestassero, ma poi sono andato a pranzo da mia madre con il corpo di Giulia nel bagagliaio”.

Al centro della puntata, anche la vicenda di @siu.elb, Soukaina – Siu – El Basri, l’influencer 30enne ricoverata all’ospedale di Novara, con una grave lesione al torace. La donna è uscita dal coma e sul registro degli indagati è finito il marito Jonathan Maldonato. L’uomo continua a professarsi innocente: “Non le ho mai fatto del male”, afferma.

In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 31 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.