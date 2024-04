L’ultima indiscrezione su Fedez e Chiara Ferragni: “Le carte della separazione non sono state depositate”

L’ultima indiscrezione sulla separazione tra Fedez e Chiara Ferragni

In che rapporti sono Fedez e Chiara Ferragni dopo aver annunciato la loro separazione? In realtà non è chiaro. Nelle settimane scorse, alcune indiscrezioni volevano i due ai ferri corti e incapaci ormai anche di parlarsi.

Poi, è arrivata in un certo senso la conferma social del fatto che tra i due non scorra buon sangue, almeno al momento, con i due che hanno smesso di seguirsi a vicenda.

Ora è Chi ad aggiungere un nuovo elemento, che però farebbe pensare a un possibile passo indietro, anche se remoto. Secondo il giornale di cronaca rosa diretto da Alfonso Signorini, infatti, le famiglie di entrambi sperano ancora in un possibile lieto fine.

“Le loro famiglie non hanno mai smesso di parlarsi e sarebbero le prime a sperare nel lieto fine. E le carte per la separazione non sono ancora state depositate. Lui la chiama ancora ‘mia moglie'” si legge sul giornale.

Già alcune settimane fa l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva affermato che la mamma di Fedez, Tatiana, stava facendo il possibile per riunire la famiglia.

“Ho la sensazione che passati tot mesi torneranno insieme” aveva scritto l’esperta di gossip in una stories Instagram, aggiungendo: “Tra l’altro si vocifera tra conoscenti che la mamma di lui ci tiene tantissimo a Chiara e a un ritorno riunendo la famiglia e farà il possibile”.