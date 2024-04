Katia Follesa e la presunta crisi con Angelo Pisani, la comica precisa: “È un terreno delicato. Non ne parlo”

Katia Follesa e la presunta crisi con Angelo Pisani: “Non ne parlo”

Katia Follesa smentisce di aver smentito la crisi con Angelo Pisani: non è un gioco di parole ma quello che accaduto nel giro di poche ore.

Dopo settimane di indiscrezioni su un presunta crisi tra l’attrice e il suo compagno, Diva e Donna ha pubblicato alcune dichiarazioni dell’attrice che sembravano smentire la rottura: “Crisi? Ma quale crisi! È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata. Da giorni io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce”.

Subito dopo, però, Katia Follesa, parlando con Tv Blog, ha negato di aver rilasciato quelle dichiarazioni: “Non ho smentito niente, non ho affrontato il tema, non abbiamo rilasciato dichiarazioni né io né Angelo. Sono tutte notizie inventate, vecchie interviste mescolate, un puzzle inenarrabile. Non abbiamo risposto volutamente”.

“Non ha senso che la gente voglia sapere se Katia Follesa e Angelo Pisani stanno ancora insieme o si sono lasciati. Non siamo Totti e Ilary. È un terreno delicato, non ne parlo” ha aggiunto l’attrice.