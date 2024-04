“Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati”: la comica replica alle indiscrezioni

Da diverse settimane circola la notizia secondo cui Katia Follesa e Angelo Pisani si sarebbero lasciati: ora, a fare chiarezza sulla vicenda, è la stessa attrice che rompe il silenzio e commenta il gossip degli ultimi giorni.

Intervistata da Diva e Donna, infatti, la comica ha dichiarato: “Crisi? Ma quale crisi! È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata. Da giorni io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce”.

Nei mesi scorsi, invece, Follesa aveva parlato di una nuova fase del rapporto col compagno in un’intervista al Corriere della Sera. “C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate”, aveva detto l’attrice comica. “Da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”.

“Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione”, aveva specificato. “Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia, Agata, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità, ma si sarebbe aggiunta questa dimensione”.