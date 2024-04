“Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati”: l’indiscrezione

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati. Lo rivela il settimanale Oggi, secondo cui i due comici, che vivono a Milano, avrebbero chiuso la loro lunga relazione ormai da qualche tempo.

Follesa e Pisani stavano insieme da venticinque anni e nel 2010 è nata loro figlia Agata. La famiglia negli anni scorsi era stata protagonista della serie docu-comedy “Family – Stories di Famiglia”, andata in onda su Real Time, dove interpretavano loro stessi.

La loro storia famigliare era anche stata messa nero su bianco nel libro “Diciamoci tutto (al massimo ci lasciamo)”, scritto dalla coppia, pubblicato nel 2019 per Mondadori, ed era stata raccontata l’anno scorso nello spettacolo teatrale “Ti posso spiegare!”.

Nei mesi scorsi Follesa aveva parlato di una nuova fase del rapporto col compagno in un’intervista al Corriere della Sera. “C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate”, aveva detto l’attrice comica. “Da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”.

“Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione”, aveva specificato. “Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia, Agata, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità, ma si sarebbe aggiunta questa dimensione”.

Oggi specifica comunque che tra i due non è cambiata la stima e l’amicizia, tanto che la coppia comica continuerà a lavorare insieme.

